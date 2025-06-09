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Главная Киев Арестованные квартиры будут передавать ВПЛ и пострадавшим — КГВА

Арестованные квартиры будут передавать ВПЛ и пострадавшим — КГВА

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Дата публикации 9 июня 2025 17:40
В КГВА планируют передавать арестованные квартиры ВПЛ - детали
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Киевская городская военная администрация совместно с Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) разрабатывает пилотный проект, который имеет целью помочь украинцам, потерявшим свое жилье из-за войны. Поэтому планируется, что арестованное имущество будут передавать на нужды внутренне перемещенных лиц и тех, кто потерял свое жилье в результате войны.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 9 июня.

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Глава КГВА во время рабочей встречи с главой АРМА. Фото: Ткаченко/Telegram

Арестованное жилье для ВПЛ и пострадавших — что известно

В рамках инициативы нарабатывается механизм передачи арестованных квартир под временное проживание внутренне перемещенных лиц и граждан, которые остались без крыши над головой.

Речь идет об эффективном использовании имеющихся ресурсов для решения одной из самых болезненных проблем современности — обеспечения жильем тех, кто пострадал больше всего.

"Киев сегодня — это не просто столица, а точка опоры для украинцев, которые потеряли дом из-за войны. Мы не имеем права оставлять эти вызовы без ответа. Поэтому совместная инициатива с АРМА — это важный шаг к системному решению жилищного вопроса для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий.

КГВА готова включаться в такие проекты, потому что это о конкретной помощи конкретным людям. Киев имеет все необходимые для этого ресурсы, критически важно правильно их использовать", — заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

А также добавил, что столичный проект будет пилотным и в случае успеха будет мультиплицирован на другие регионы страны.

По словам Ткаченко, КГВА будет работать вместе с АРМА для того, чтобы проект был максимально эффективным и решал потребность в жилье для тех, кто нуждается в этом больше всего и не может ждать.

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Скриншот сообщения главы КГВА/Facebook

Ранее мы информировали, что изменится в помощи для ВПЛ в июне 2025 года.

Также мы объясняли, какие категории ВПЛ могут получить 10 тысяч долларов.

квартиры жилье ВПЛ война в Украине разрушения Тимур Ткаченко
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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