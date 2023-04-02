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Архітектурна студія Aranchii Architects показала, як можна змінити вулицю Євгена Сверстюка

2 квітня 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вулиця Євгена Сверстюка
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Київська архітектурна студія Aranchii Architects представила своє бачення переосмислення території вулиці Євгена Сверстюка. Студія прагне створити місце, де люди можуть відпочивати та одночасно переміщатися.

Про це йдеться на сайті студії.

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Переосмислення вулиці

Архітектори пропонують створити на цій території парк, дитячу ігрову зону, амфітеатр, кафе, скейтпарк та велодоріжку. Важливим елементом концепції є переосмислення хаотичного поховання домашніх тварин. Архітектори пропонують створити спеціальне місце для поховання, яке стане поважним місцем для відпочинку та тиші.

Цей проєкт націлений на те, щоб створити місце, де люди зможуть проводити час із сім'єю та друзями, зайнятися спортом та розслабитися. Вулиця Євгена Сверстюка стане центром суспільного життя в цьому районі та допоможе створити найкраще міське середовище для мешканців.

вулиця Євгена Сверстюка

вулиця Євгена Сверстюка

вулиця Євгена Сверстюка

Нагадаємо, що в Україні 24 березня здивувало всіх аномально теплою погодою. Подекуди температура повітря досягала +18 градусів тепла. Незвичайна, проте комфортна погода була і в Києві. Кореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями весняного Києва, щоб відобразити на фото його красу.

Саме березень 2022 року видався для українців чи не одним із найважчих. Тоді тривали запеклі бої у Бучанському районі, у Маріуполі не вщухали бомбардування з боку російських військових, а ЗСУ в захопленому рф порту Бердянськ знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту окупантів БДК "Саратов".

Зараз ситуація відносно стабілізувалася принаймні для мешканців Київщини. Окупанти покинули міста та села поблизу Києва, а мешканці столиці поступово повертаються до відносно спокійного життя. 

Хоча у місті нерідко бувають нальоти іранських дронів та ракет різних типів, кияни готуються до Великодня. Подекуди на вулицях можна зустріти вуличних торговців, які продають вербу, що традиційно освячують у велике православне свято — Вербну неділю. 

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