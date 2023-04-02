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Архитектурная студия Aranchii Architects показала, как можно изменить улицу Евгения Сверстюка

2 апреля 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Улица Евгения Сверстюка
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киевская архитектурная студия Aranchii Architects представила свое видение переосмысления территории улицы Евгения Сверстюка. Студия стремится создать место, где люди могут отдыхать и одновременно перемещаться.

Об этом говорится на сайте студии.

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Переосмысление улицы

Архитекторы предлагают создать на этой территории парк, детскую игровую зону, амфитеатр, кафе, скейтпарк и велодорожку. Важным элементом концепции является переосмысление хаотического захоронения домашних питомцев. Архитекторы предлагают создать специальное место для захоронения, которое станет достойным местом для отдыха и тишины.

Этот проект нацелен на то, чтобы создать место, где люди смогут проводить время с семьей и друзьями, заняться спортом и расслабиться. Улица Евгения Сверстюка станет центром общественной жизни в этом районе и поможет создать лучшую городскую среду для жителей.

улица Евгения Сверстюка

улица Евгения Сверстюка

улица Евгения Сверстюка

Напомним, что в Украине 24 марта удивило всех аномально теплой погодой. Кое-где температура воздуха достигала +18 градусов. Необычная, однако, комфортная погода была и в Киеве. Корреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам весеннего Киева, чтобы запечатлеть на фото его красоту.

Именно март 2022 года выдался для украинцев одним из самых тяжелых. Тогда продолжались ожесточенные бои в Бучанском районе, в Мариуполе не утихали бомбардировки со стороны российских военных, а ВСУ в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота оккупантов БДК "Саратов".

Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, по крайней мере, для жителей Киевщины. Оккупанты покинули города и села вблизи Киева, а жители столицы постепенно возвращаются к относительно спокойной жизни.

Хотя в городе нередко бывают налеты иранских дронов и ракет разных типов, киевляне готовятся к Пасхе. Кое-где на улицах можно встретить уличных торговцев, продающих вербу, которые традиционно освящают в великий православный праздник — Вербное воскресенье.

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