Архитектурная студия Aranchii Architects показала, как можно изменить улицу Евгения Сверстюка
Киевская архитектурная студия Aranchii Architects представила свое видение переосмысления территории улицы Евгения Сверстюка. Студия стремится создать место, где люди могут отдыхать и одновременно перемещаться.
Об этом говорится на сайте студии.
Переосмысление улицы
Архитекторы предлагают создать на этой территории парк, детскую игровую зону, амфитеатр, кафе, скейтпарк и велодорожку. Важным элементом концепции является переосмысление хаотического захоронения домашних питомцев. Архитекторы предлагают создать специальное место для захоронения, которое станет достойным местом для отдыха и тишины.
Этот проект нацелен на то, чтобы создать место, где люди смогут проводить время с семьей и друзьями, заняться спортом и расслабиться. Улица Евгения Сверстюка станет центром общественной жизни в этом районе и поможет создать лучшую городскую среду для жителей.
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