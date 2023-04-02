Архитектурная студия Aranchii Architects показала, как можно изменить улицу Евгения Сверстюка

Улица Евгения Сверстюка

Киевская архитектурная студия Aranchii Architects представила свое видение переосмысления территории улицы Евгения Сверстюка. Студия стремится создать место, где люди могут отдыхать и одновременно перемещаться.

Об этом говорится на сайте студии.

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Переосмысление улицы

Архитекторы предлагают создать на этой территории парк, детскую игровую зону, амфитеатр, кафе, скейтпарк и велодорожку. Важным элементом концепции является переосмысление хаотического захоронения домашних питомцев. Архитекторы предлагают создать специальное место для захоронения, которое станет достойным местом для отдыха и тишины.

Этот проект нацелен на то, чтобы создать место, где люди смогут проводить время с семьей и друзьями, заняться спортом и расслабиться. Улица Евгения Сверстюка станет центром общественной жизни в этом районе и поможет создать лучшую городскую среду для жителей.

Напомним, что в Украине 24 марта удивило всех аномально теплой погодой. Кое-где температура воздуха достигала +18 градусов. Необычная, однако, комфортная погода была и в Киеве. Корреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам весеннего Киева, чтобы запечатлеть на фото его красоту.

Именно март 2022 года выдался для украинцев одним из самых тяжелых. Тогда продолжались ожесточенные бои в Бучанском районе, в Мариуполе не утихали бомбардировки со стороны российских военных, а ВСУ в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота оккупантов БДК "Саратов".

Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, по крайней мере, для жителей Киевщины. Оккупанты покинули города и села вблизи Киева, а жители столицы постепенно возвращаются к относительно спокойной жизни.

Хотя в городе нередко бывают налеты иранских дронов и ракет разных типов, киевляне готовятся к Пасхе. Кое-где на улицах можно встретить уличных торговцев, продающих вербу, которые традиционно освящают в великий православный праздник — Вербное воскресенье.