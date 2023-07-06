Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Артефакти ленд-лізу: КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової arrow

Артефакти ленд-лізу: КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової

6 липня 2023 13:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Артефакти ленд-лізу: КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової
КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової. Фото: КМВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Уламки "ленд-лізівських" британських винищувачів "Гаррікейн" ("Ураган") часів Другої світової війни стали доступними українським журналістам. Сьогодні, 6 липня, КМВА організувала для ЗМІ прес-показ нещодавно знайдених артефактів.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

"Ленд-ліз" часів Другої світової війни

"Журналісти мали змогу не лише зафільмувати рештки винищувачів, а й отримати фахові коментарі. Зокрема, про важливість для оборони та звільнення української землі від фашистів авіаційної техніки, яку по ленд-лізу СРСР передавали США та Великобританія. Символічно, що прямо зараз Україна так само очікує і ленд-ліз, і, особливо, винищувальну авіацію для звільнення нашої держави від фашистів сучасності — рашистів", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

 

КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової. Фото: КМВА

 

КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової. Фото: КМВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.

Додамо, нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує відправити Україні хоча б кілька літаків, що чергують біля західних кордонів, для забезпечення захисту повітряного простору. Крім того, під час війни Україні потрібно кілька ескадрилій для ефективного захисту від російських атак. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз