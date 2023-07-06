Артефакти ленд-лізу: КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової

КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової. Фото: КМВА

Уламки "ленд-лізівських" британських винищувачів "Гаррікейн" ("Ураган") часів Другої світової війни стали доступними українським журналістам. Сьогодні, 6 липня, КМВА організувала для ЗМІ прес-показ нещодавно знайдених артефактів.

Про це повідомляє КМВА.

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"Журналісти мали змогу не лише зафільмувати рештки винищувачів, а й отримати фахові коментарі. Зокрема, про важливість для оборони та звільнення української землі від фашистів авіаційної техніки, яку по ленд-лізу СРСР передавали США та Великобританія. Символічно, що прямо зараз Україна так само очікує і ленд-ліз, і, особливо, винищувальну авіацію для звільнення нашої держави від фашистів сучасності — рашистів", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової. Фото: КМВА

КМВА показала уламки британських винищувачів часів Другої світової. Фото: КМВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.

Додамо, нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує відправити Україні хоча б кілька літаків, що чергують біля західних кордонів, для забезпечення захисту повітряного простору. Крім того, під час війни Україні потрібно кілька ескадрилій для ефективного захисту від російських атак.