Артефакты ленд-лиза: КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой

КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой. Фото: КГВА

Обломки "ленд-лизовских" британских истребителей "Гаррикейн" ("Ураган") времен Второй мировой войны стали доступны украинским журналистам. Сегодня, 6 июля, КМВА организовала для СМИ пресс-показ недавно найденных артефактов.

Об этом сообщает КГВА.

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"Журналисты имели возможность не только снять останки истребителей, но и получить профессиональные комментарии. В частности, о важности для обороны и освобождения украинской земли от фашистов авиационной техники, которую по ленд-лизу СССР передавали США и Великобритания. Символично, что прямо сейчас Украина так же ожидает и ленд-лиз, и, особенно, истребительную авиацию для освобождения нашего государства от фашистов современности — рашистов", — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой. Фото: КГВА

КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой. Фото: КГВА

Напомним, ранее мы писали, что во время контрнаступления Украина не получит западных истребителей F-16. Это долгий процесс, который займет длительное время.

Добавим, недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько самолетов, что дежурят возле западных границ, для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.