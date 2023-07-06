Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Артефакты ленд-лиза: КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой arrow

Артефакты ленд-лиза: КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой

6 июля 2023 13:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Артефакты ленд-лиза: КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой
КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой. Фото: КГВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Обломки "ленд-лизовских" британских истребителей "Гаррикейн" ("Ураган") времен Второй мировой войны стали доступны украинским журналистам. Сегодня, 6 июля, КМВА организовала для СМИ пресс-показ недавно найденных артефактов.

Об этом сообщает КГВА.

Читайте также:

"Ленд-лиз" времен Второй Мировой войны

"Журналисты имели возможность не только снять останки истребителей, но и получить профессиональные комментарии. В частности, о важности для обороны и освобождения украинской земли от фашистов авиационной техники, которую по ленд-лизу СССР передавали США и Великобритания. Символично, что прямо сейчас Украина так же ожидает и ленд-лиз, и, особенно, истребительную авиацию для освобождения нашего государства от фашистов современности — рашистов", — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

 

КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой. Фото: КГВА

 

КГВА показала обломки британских истребителей времен Второй мировой. Фото: КГВА

Напомним, ранее мы писали, что во время контрнаступления Украина не получит западных истребителей F-16. Это долгий процесс, который займет длительное время.

Добавим, недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько самолетов, что дежурят возле западных границ, для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз