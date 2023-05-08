Атака безпілотників на Київ: прилетіло у двоповерхівку

Сталось падіння уламків на окрему 2-х поверхову будівлю

Російські війська атакують Україну безпілотниками. Зокрема, цієї ночі ворожі дрони помічені в небі над Києвом та областю.

По києву є чимало влучань. Повідомляє у Telegram Київський міський голова Віталій Кличко.

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"У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-х поверхову будівлю. Працюють наряди ДСНС. Інформація про постраждалих уточнюється", — повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив про падіння уламків дронів в інших місцях.

У Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків зафіксовано загоряння автомобіля;

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок;

є падіння уламків на проїжджу частину. Попередньо, відомо про одного травмованого.

В Солом’янському районі відомо про падіння уламків на злітну полосу аеропорту Жуляни. Пожежі немає. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Наразі оголосили про відбій повітряної тривоги на Київщині та Житомирщині.

Нагадаємо, цієї ночі у багатьох областях оголошена повітряна тривога. У найближчі дні українців попереджають про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару з боку РФ.