Атака беспилотников на Киев: прилетело в двухэтажку
Российские войска атакуют Украину беспилотниками. В частности, этой ночью вражеские дроны были замечены в небе над Киевом и областью.
По Киеву есть немало попаданий. Об этом сообщает Telegram Киевский городской голова Виталий Кличко.
"В Шевченковском районе столицы, вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание. Работают наряды ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", — сообщает Киевская городская военная администрация.
Начальник КМВА Сергей Попко ранее сообщил о падении обломков дронов в других местах.
В Святошинском районе столицы:
- вероятно, из-за падения обломков зафиксировано возгорание автомобиля;
- зафиксировано падение обломков на жилой дом;
- есть падение обломков на проезжую часть. Предварительно известно об одном травмированном.
- В Соломенском районе известно о падении обломков на взлетную полосу аэропорта Жуляны. Пожара нет. Все экстренные службы работают на местах.
В настоящее время объявили об отбое воздушной тревоги в Киевской и Житомирской областях.
Напомним, этой ночью во многих областях объявлена воздушная тревога. В ближайшие дни украинцев предупреждают о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара со стороны РФ.