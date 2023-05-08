Атака беспилотников на Киев: прилетело в двухэтажку

В Киеве работала ПВО. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Российские войска атакуют Украину беспилотниками. В частности, этой ночью вражеские дроны были замечены в небе над Киевом и областью.

По Киеву есть немало попаданий. Об этом сообщает Telegram Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"В Шевченковском районе столицы, вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание. Работают наряды ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", — сообщает Киевская городская военная администрация.

Начальник КМВА Сергей Попко ранее сообщил о падении обломков дронов в других местах.

В Святошинском районе столицы:

вероятно, из-за падения обломков зафиксировано возгорание автомобиля;

зафиксировано падение обломков на жилой дом;

есть падение обломков на проезжую часть. Предварительно известно об одном травмированном.

В Соломенском районе известно о падении обломков на взлетную полосу аэропорта Жуляны. Пожара нет. Все экстренные службы работают на местах.

В настоящее время объявили об отбое воздушной тревоги в Киевской и Житомирской областях.

Напомним, этой ночью во многих областях объявлена воздушная тревога. В ближайшие дни украинцев предупреждают о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара со стороны РФ.