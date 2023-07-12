Вибухи у Київській області 12 липня

Ворожий безпілотник. Фото: Google

Вночі, 12 липня, вибухи лунають у Київській області. Також в Україні досі триває масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Київській області вночі 12 липня

Повідомляється, що зараз чути звуки вибухів у Київській області. Дуже гучно. Повітряні Сили попереджають, це працює наша ППО.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога в Україні вночі 12 липня

Повітряна тривога наразі триває у більшості областей України. Вона почала ширитися близько опівночі. Наразі існує загроза з півночі. Моніторингові канали повідомляють про загрозу ударних безпілотників.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, протягом доби ворог атакував Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed". Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та 2 розвідувальних безпілотники типу "Zala". Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.