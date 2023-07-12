Взрывы у.. 12 июля

Вражеский беспилотник. Фото: Google

Ночью, 12 июля, взрывы раздаются в Киевской области. Также в Украине до сих пор продолжается масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киевской области ночью 12 июля

Сообщается, что сейчас слышны звуки взрывов в Киевской области. Очень громко. Воздушные Силы предупреждают, это работает наше ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — написал начальник КМВА Сергей Попко.

Воздушная тревога в Украине ночью 12 июля

Воздушная тревога продолжается в большинстве областей Украины. Она начала распространяться около полуночи. В настоящее время существует угроза с севера. Мониторинговые каналы сообщают об опасности ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, в течение суток враг атаковал Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе.

В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и 2 разведывательных беспилотника типа "Zala". Также враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.