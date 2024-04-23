Атака БпЛА на Київ — скільки дронів збили сили ППО

Українські військовослужбовці з ППО. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі та в столиці не зафіксовано руйнувань чи потерпілих.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) зранку 23 квітня.

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У КМВА повідомили, що нічна повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території курської області, пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

Однак сили ППО знищили усі ворожі цілі (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили). Відповідно, на цей час в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

"Подякуйте воїнам протиповітряної оборони за захист. Віддячте нашим мужнім хлопцям та дівчатам донатами на їхні збори! Підтримуйте ЗСУ щодня! Не забувайте на кому тримається наше спільне майбутнє!" — наголосили у відомстві.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, ввечері 22 квітня російські війська обстріляли Харківську область. Ворог вдарив по птахофабриці поблизу Харкова.

Крім того, вже вночі 23 квітня ворог спрямував удар на Одесу. Так, постраждали семеро осіб, з них — двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14 квартирах.