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Атака БпЛА на Киев — сколько дронов сбили силы ПВО

23 апреля 2024 07:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака БпЛА на Киев — сколько дронов сбили силы ПВО
Украинские военнослужащие с ПВО. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели и в столице не зафиксированы разрушения или пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КМВА) утром 23 апреля.

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В КМВА сообщили, что ночная воздушная тревога в Киеве была связана с угрозой БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории курской области, пролетели через Сумскую, Черкасскую области и заходили в Киев с юго-западного направления.

Однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы). Соответственно, в настоящее время в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

"Поблагодарите воинов противовоздушной обороны за защиту. Отблагодарите наших мужественных ребят донатами на их собрание! Поддерживайте ВСУ каждый день! Не забывайте на ком держится наше общее будущее!" — отметили в ведомстве.

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Скриншот сообщения КМВА

Напомним, вечером 22 апреля российские войска обстреляли Харьковскую область. Враг ударил по птицефабрике вблизи Харькова.

Кроме того, уже ночью 23 апреля враг направил удар в Одессу. Так, пострадали семь человек, из них двое детей. Повреждены жилые дома, значительные разрушения в 14 квартирах.

Киев
обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине
атака
Воздушные Силы ВСУ

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