Обстріл Київської області 21 травня — через російський безпілотник постраждали діти

Діти, які постраждали через атаку росіян. Фото: Микола Калашник

У середу, 21 травня, внаслідок нічної атаки російського безпілотника на Бориспільський район Київської області постраждала родина. Серед постраждалих троє дітей та двоє дорослих

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

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За словами Калашника, падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де проживала родина з дітьми. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Пошкоджений будинок. Фото: Микола Калашник

Голова ОВА зазначив, що у 17-річного хлопця, 3-річної дівчинки та їхньої 42-річної матері гостра стресова реакція. У ще одного сина, якому 13 років, діагностовано різану рану стопи, а у 30-річного чоловіка — різана рана надбрівної дуги.

"Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації. Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом", — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено ще один — нежитловий — будинок, автомобіль, складські та господарські приміщення. На місці працюють оперативні служби, які фіксують наслідки обстрілу.

Зруйнована господарська споруда. Фото: Микола Калашник

Нагадаємо, вибухи у Київській області лунали вранці 21 травня. Через атаку дронів працювала ППО.

Раніше ми писали, що вранці 21 травня російські окупанти намагались атакувати Суми дронами.