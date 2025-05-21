Обстріл Київської області 21 травня — через російський безпілотник постраждали діти

Атака БпЛА на Київщину — постраждала родина з дітьми
У середу, 21 травня, внаслідок нічної атаки російського безпілотника на Бориспільський район Київської області постраждала родина. Серед постраждалих троє дітей та двоє дорослих
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.
Атака БпЛА на Київщину
За словами Калашника, падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де проживала родина з дітьми. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.
Голова ОВА зазначив, що у 17-річного хлопця, 3-річної дівчинки та їхньої 42-річної матері гостра стресова реакція. У ще одного сина, якому 13 років, діагностовано різану рану стопи, а у 30-річного чоловіка — різана рана надбрівної дуги.
"Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації. Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом", — йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено ще один — нежитловий — будинок, автомобіль, складські та господарські приміщення. На місці працюють оперативні служби, які фіксують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, вибухи у Київській області лунали вранці 21 травня. Через атаку дронів працювала ППО.
Раніше ми писали, що вранці 21 травня російські окупанти намагались атакувати Суми дронами.
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