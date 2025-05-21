Обстрел Киевской области 21 мая — из-за российского беспилотника пострадали дети

Дети, которые пострадали из-за атаки россиян. Фото: Николай Калашник

В среду, 21 мая, в результате ночной атаки российского беспилотника на Бориспольский район Киевской области пострадала семья. Среди пострадавших трое детей и двое взрослых.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

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По словам Калашника, падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где проживала семья с детьми. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

Поврежденный дом. Фото: Николай Калашник

Председатель ОГА отметил, что у 17-летнего парня, 3-летней девочки и их 42-летней матери острая стрессовая реакция. У еще одного сына, которому 13 лет, диагностирована резаная рана стопы, а у 30-летнего мужчины — резаная рана надбровной дуги.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно без госпитализации. Сейчас уже решаем вопрос обеспечения семьи временным жильем", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки поврежден еще один — нежилой — дом, автомобиль, складские и хозяйственные помещения. На месте работают оперативные службы, которые фиксируют последствия обстрела.

Разрушенная хозяйственная постройка. Фото: Николай Калашник

Напомним, взрывы в Киевской области раздавались утром 21 мая. Из-за атаки дронов работала ПВО.

Ранее мы писали, что утром 21 мая российские оккупанты пытались атаковать Сумы дронами.