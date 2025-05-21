Обстрел Киевской области 21 мая — из-за российского беспилотника пострадали дети

Атака БпЛА на Киевскую область — пострадала семья с детьми
В среду, 21 мая, в результате ночной атаки российского беспилотника на Бориспольский район Киевской области пострадала семья. Среди пострадавших трое детей и двое взрослых.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
Атака БпЛА на Киевскую область
По словам Калашника, падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где проживала семья с детьми. В здании выбиты окна и повреждена крыша.
Председатель ОГА отметил, что у 17-летнего парня, 3-летней девочки и их 42-летней матери острая стрессовая реакция. У еще одного сына, которому 13 лет, диагностирована резаная рана стопы, а у 30-летнего мужчины — резаная рана надбровной дуги.
"Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно без госпитализации. Сейчас уже решаем вопрос обеспечения семьи временным жильем", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки поврежден еще один — нежилой — дом, автомобиль, складские и хозяйственные помещения. На месте работают оперативные службы, которые фиксируют последствия обстрела.
Напомним, взрывы в Киевской области раздавались утром 21 мая. Из-за атаки дронов работала ПВО.
Ранее мы писали, что утром 21 мая российские оккупанты пытались атаковать Сумы дронами.
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