Атака дронами: у Києві палає багатоповерхівка

У Києві палає багатоповерхівка. Фото: REUTERS

Моніторингові канали в 01:04 повідомили, що у Києві пролунав вибух. Зазначається, що гучний вибух пролунав у північній частині міста. Потім почулися й інші. Жителі столиці повідомили, що імовірно був збитий ворожий дрон-камікадзе.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста.

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За словами начальника КМВА, відбувається локалізація пожежі площею близько 80 кв. м. на даху багатоповерхівки.

Зараз на місці працюють усі рятувальні служби. Про потерпілих наразі не повідомляється.

​У КМВА також повідомили, що зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва.

Нагадаємо, Росія практично не пропускає жодної ночі, аби не кошмарити Україну повітряними атаками. Цієї ночі РФ знову вдалася до терору з повітря. Після опівночі Україною почала ширитись повітряна тривога.