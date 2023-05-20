Атака дронами: в Киеве пылает многоэтажка

В Киеве горит многоэтажка. Фото: REUTERS

Мониторинговые каналы в 01:04 сообщили, что в Киеве раздался взрыв. Отмечается, что громкий взрыв прогремел в северной части города. Потом раздались и другие. Жители столицы сообщили, что предположительно был сбит вражеский дрон-камикадзе.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков возник пожар на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города.

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По словам начальника КГВА, происходит локализация пожара площадью около 80 кв. м. на крыше многоэтажки.

Сейчас на месте работают все спасательные службы. О пострадавших пока не сообщается.

Также в КГВА сообщают, что зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

Напомним, Россия практически не пропускает ни одной ночи, чтобы не кошмарить Украину воздушными атаками. Этой ночью РФ снова прибегла к террору с воздуха. После полуночи по Украине начала распространяться воздушная тревога.