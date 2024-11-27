Обстріли Києва 27 листопада — постраждало двоє людей

Атака дронів на Київ — скільки людей постраждало
Російські війська у ніч проти 27 листопада випустили на Київ ударні дрони. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомили у поліції Києва.
Наслідки обстрілів Києва 27 листопада
Правоохоронці розповіли, що в результаті атаки на столицю в Дніпровському районі місцевий житель отримав поранення, його госпіталізовано. Ще в однієї жінки гостра реакція на стрес.
"Поліцейські продовжують працювати на місці події та збирають докази чергового воєнного злочину РФ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 листопада вночі у Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали, що в напрямку столиці рухається ударний БпЛА з півдня.
Внаслідок атаки безпілотників уламки дронів упали у Дніпровському районі столиці. Є травмований і виникли пошкодження об'єкта інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!