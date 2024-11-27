Обстрелы Киева 27 ноября — пострадали два человека

Последствия обстрела Киева. Фото: t.me/gunpKyiv

Российские войска в ночь на 27 ноября выпустили на Киев ударные дроны. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Правоохранители рассказали, что в результате атаки на столицу в Днепровском районе местный житель получил ранения, он госпитализирован. Еще у одной женщины острая реакция на стресс.

"Полицейские продолжают работать на месте происшествия и собирают доказательства очередного военного преступления РФ", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, 27 ноября ночью в Киеве раздались взрывы. Перед этим Воздушные Силы предупреждали, что в направлении столицы движется ударный БпЛА с юга.

В результате атаки беспилотников обломки дронов упали в Днепровском районе столицы. Есть травмированный и возникли повреждения объекта инфраструктуры.