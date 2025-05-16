Обстріли Києва 16 травня — росіяни атакували дронами

Наслідки обстрілів Києва. Архівне фото: REUTERS/Olga Yakimovich

Російські війська вночі 16 травня знову атакували Київ ударними дронами. У столиці працювала протиповітряна оборона і більшість цілей вдалося знищили, але в результаті падіння уламків трапилась пожежа.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі у нежитловій зоні Святошинського району трапилося займання. Наразі на місці працюють пожежники.

Крім того, є повідомлення про падіння уламків на дорогу. Усі відповідні служби прямують на місце для з'ясування усіх деталей.

Інформація про постраждалих поки не надходила, але наразі ще уточнюється.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, Росія збільшує кількість дронів і атак на кордоні Сумщини. Обстановка на цій ділянці фронту стає дедалі напруженішою.

Також ми писали, що 14 травня російські війська завдали 500 ударів по Запорізькій області за добу. Для цього ворог використовував різне озброєння.