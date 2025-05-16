Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев Атака дронов на Киев — вспыхнул сильный пожар

Атака дронов на Киев — вспыхнул сильный пожар

Ua en ru
Дата публикации 16 мая 2025 07:33
Обстрелы Киева 16 мая — россияне атаковали дронами
Последствия обстрелов Киева. Архивное фото: REUTERS/Olga Yakimovich

Российские войска ночью 16 мая снова атаковали Киев ударными дронами. В столице работала противовоздушная оборона и большинство целей удалось уничтожить, но в результате падения обломков случился пожар.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Киева 16 мая

В КГВА рассказали, что в результате вражеской атаки этой ночью в нежилой зоне Святошинского района произошло возгорание. Сейчас на месте работают пожарные.

Кроме того, есть сообщение о падении обломков на дорогу. Все соответствующие службы направляются на место для выяснения всех деталей.

Информация о пострадавших пока не поступала, но еще уточняется.

Обстріли Києва 16 травня
Скриншот сообщения КМВА

Напомним, Россия увеличивает количество дронов и атак на границе Сумщины. Обстановка на этом участке фронта становится все более напряженной.

Также мы писали, что 14 мая российские войска нанесли 500 ударов по Запорожской области за сутки. Для этого враг использовал различное вооружение.

Киев пожар обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /