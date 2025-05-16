Обстрелы Киева 16 мая — россияне атаковали дронами

Последствия обстрелов Киева. Архивное фото: REUTERS/Olga Yakimovich

Российские войска ночью 16 мая снова атаковали Киев ударными дронами. В столице работала противовоздушная оборона и большинство целей удалось уничтожить, но в результате падения обломков случился пожар.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В КГВА рассказали, что в результате вражеской атаки этой ночью в нежилой зоне Святошинского района произошло возгорание. Сейчас на месте работают пожарные.

Кроме того, есть сообщение о падении обломков на дорогу. Все соответствующие службы направляются на место для выяснения всех деталей.

Информация о пострадавших пока не поступала, но еще уточняется.

Скриншот сообщения КМВА

Напомним, Россия увеличивает количество дронов и атак на границе Сумщины. Обстановка на этом участке фронта становится все более напряженной.

Также мы писали, что 14 мая российские войска нанесли 500 ударов по Запорожской области за сутки. Для этого враг использовал различное вооружение.