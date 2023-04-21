Атака дронів на Київ: у військовій адміністрації столиці розповіли деталі

Російські дрони-камікадзе. Фото: Суспільне

Росіяни уперше з березня атакували Київ дронами-камікадзе. Сили оборони збили вісім російських безпілотників, з української сторони обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що росіяни уперше за 25 днів здійснили масовану атаку на українську столицю.

При цьому тактика ворога зовсім не змінилася. Дрони запускали з північного напрямку.

"За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА Shahed", — пояснив активізацію російських загарбників Попко.

Успішна робота Сил оборони

Очільник Київської міської військової адміністрації зазначив, що ще на підльоті до столиці було знищено вісім російських безпілотників.

"Дані на цей момент — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", — додав Сергій Попко.

Нагадаємо, що за минулу добу українські Повітряні сили завдали ударів по шести районах зосередження російських військ. Артилерія і ракетні війська уразили відразу п’ять командних пунктів росіян.