Атака дронів на Київ: у військовій адміністрації столиці розповіли деталі
Росіяни уперше з березня атакували Київ дронами-камікадзе. Сили оборони збили вісім російських безпілотників, з української сторони обійшлося без жертв і руйнувань.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.
Перша за місяць атака
Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що росіяни уперше за 25 днів здійснили масовану атаку на українську столицю.
При цьому тактика ворога зовсім не змінилася. Дрони запускали з північного напрямку.
"За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА Shahed", — пояснив активізацію російських загарбників Попко.
Успішна робота Сил оборони
Очільник Київської міської військової адміністрації зазначив, що ще на підльоті до столиці було знищено вісім російських безпілотників.
"Дані на цей момент — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", — додав Сергій Попко.
Нагадаємо, що за минулу добу українські Повітряні сили завдали ударів по шести районах зосередження російських військ. Артилерія і ракетні війська уразили відразу п’ять командних пунктів росіян.