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Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали

21 апреля 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали
Российские дроны-камикадзе. Фото: Общественное
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.

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Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что россияне впервые за 25 дней совершили массированную атаку на украинскую столицу.

При этом тактика врага совсем не изменилась. Дроны запускали с северного направления.

"По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed", — объяснил активизацию российских захватчиков Попко.

Успешная работа Сил обороны

Глава Киевской городской военной администрации отметил, что еще на подлете в столицу было уничтожено восемь российских беспилотников.

"Данные на данный момент без жертв и разрушений. Информация уточняется", — добавил Сергей Попко.

Напомним, что за минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли удары по шести районам сосредоточения российских войск. Артиллерия и ракетные войска поразили сразу пять командных пунктов россиян.

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