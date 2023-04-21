Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали
Россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.
Первая за месяц атака
Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что россияне впервые за 25 дней совершили массированную атаку на украинскую столицу.
При этом тактика врага совсем не изменилась. Дроны запускали с северного направления.
"По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed", — объяснил активизацию российских захватчиков Попко.
Успешная работа Сил обороны
Глава Киевской городской военной администрации отметил, что еще на подлете в столицу было уничтожено восемь российских беспилотников.
"Данные на данный момент без жертв и разрушений. Информация уточняется", — добавил Сергей Попко.
Напомним, что за минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли удары по шести районам сосредоточения российских войск. Артиллерия и ракетные войска поразили сразу пять командных пунктов россиян.