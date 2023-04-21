Атака дронов на Киев: в военной администрации столицы рассказали детали

Российские дроны-камикадзе. Фото: Общественное

Россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.

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Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что россияне впервые за 25 дней совершили массированную атаку на украинскую столицу.

При этом тактика врага совсем не изменилась. Дроны запускали с северного направления.

"По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed", — объяснил активизацию российских захватчиков Попко.

Успешная работа Сил обороны

Глава Киевской городской военной администрации отметил, что еще на подлете в столицу было уничтожено восемь российских беспилотников.

"Данные на данный момент без жертв и разрушений. Информация уточняется", — добавил Сергей Попко.

Напомним, что за минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли удары по шести районам сосредоточения российских войск. Артиллерия и ракетные войска поразили сразу пять командных пунктов россиян.