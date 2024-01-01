Атака дронів на Україну — в ОВА розповіли про ситуацію нв Київщині

Дрон-камікадзе. Фото: з відкритих джерел

У новорічну ніч окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювала ППО, на щастя, інформації щодо падіння уламків на об’єкти інфраструктури чи житловий сектор не надходило.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Читайте також:

Наслідки нічного обстрілу у Київській області

В ОВА розповіли, що напередодні Нового року Київська область була атакована дронами-камікадзе. В регіоні працювала ППО та збила усі ворожі цілі.

"Інформації щодо падіння уламків на об’єкти інфраструктури чи житловий сектор не надходило. Постраждалі відсутні. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки", — йдеться у повідомленні.

Також Кравченко подякував силам ППО за потужну роботу та закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев’ять людей: один загиблий, троє ушпиталені.

Окрім того, 1 січня у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищений музей Романа Шухевича та пошкоджений університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.

Загалом, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.

Також відомо, що російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

Додамо, ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.