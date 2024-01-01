Атака дронов на Украину — в ОВА рассказали о ситуации в Киевской области

Дрон-камикадзе. Фото: из открытых источников

В новогоднюю ночь оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе работала ПВО, к счастью, информация о падении обломков на объекты инфраструктуры или жилищный сектор не поступала.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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В ОВА рассказали, что в канун нового года Киевская область была атакована дронами-камикадзе. В регионе работала ПВО и сбила все вражеские цели.

"Информация о падении обломков на объекты инфраструктуры или жилищный сектор не поступала. Пострадавшие отсутствуют. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий воздушной атаки", — говорится в сообщении.

Также Кравченко поблагодарил силы ПВО за мощную работу и призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

Кроме того, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

В общем, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

Также известно, что российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

Добавим, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие.