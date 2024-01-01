Атака дронов на Украину — в ОВА рассказали о ситуации в Киевской области
В новогоднюю ночь оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе работала ПВО, к счастью, информация о падении обломков на объекты инфраструктуры или жилищный сектор не поступала.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Последствия ночного обстрела в Киевской области
В ОВА рассказали, что в канун нового года Киевская область была атакована дронами-камикадзе. В регионе работала ПВО и сбила все вражеские цели.
"Информация о падении обломков на объекты инфраструктуры или жилищный сектор не поступала. Пострадавшие отсутствуют. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий воздушной атаки", — говорится в сообщении.
Также Кравченко поблагодарил силы ПВО за мощную работу и призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.
Кроме того, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.
В общем, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.
Также известно, что российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.
Добавим, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие.
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