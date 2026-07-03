Кількість загиблих у Києві зросла до 30 через атаку РФ: останні дані

Атака на Київ: кількість загиблих зросла до 30 людей
Рятувальники дістали 3 липня з-під завалів у Києві тіла ще трьох загиблих, через що загальна кількість жертв масованого обстрілу столиці збільшилася до 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває й надалі.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.
У Києві зросла кількість жертв від обстрілу 2 липня
До 30 людей зросла кількість загиблих у Києві внаслідок масштабної ворожої атаки.
Під час розбирання завалів рятувальники виявили та вилучили тіла ще трьох жертв обстрілу.
Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки повітряного нападу, роботи тривають одночасно на сімох різних локаціях у столиці.
Найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі міста. Там фахівці ДСНС проводять пошуково-рятувальну операцію за двома адресами — на місці влучання та руйнування приватних житлових будинків, а також дев'ятиповерхівки.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський анонсував візит до України спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, з якими напередодні вже спілкувався секретар РНБО Рустем Умєров. Глава держави наголосив, що особисте ознайомлення американських посадовців із ситуацією на місцях є критично важливим, аби вони змогли поінформувати про реальний стан справ президента США Дональда Трампа.
Під час огляду наслідків російського удару в Дарницькому районі Києва 2 липня Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на ворожі атаки до досягнення справедливого миру. Президент підкреслив, що врятувати життя багатьох людей можна було б за умови своєчасного надання партнерами додаткових систем протиповітряної оборони.