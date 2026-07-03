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Главная Киев Атака на Киев: число погибших возросло до 30 человек

Атака на Киев: число погибших возросло до 30 человек

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 07:36
Число погибших в Киеве в результате атаки РФ возросло до 30: последние данные
Спасатели выносят тело. Фото: ГСЧС Киева

3 июля спасатели извлекли из-под завалов в Киеве тела ещё трёх погибших, в результате чего общее число жертв массированного обстрела столицы возросло до 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, передает Новини.LIVE.

В Киеве возросло число жертв обстрела 2 июля

До 30 человек возросло число погибших в Киеве в результате масштабной вражеской атаки.

Розбір завалів у Дарницькому районі Києва
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Во время разбора завалов спасатели обнаружили и извлекли тела ещё трёх жертв обстрела.

Обстріл Києва 2 липня
Разрушенный дом в Дарницком районе. Фото: ГСЧС Киева

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия воздушного нападения, работы ведутся одновременно на семи разных объектах в столице.

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Спасатели проводят поисковые работы. Фото: ГСЧС Киева

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Дарницком районе города. Там специалисты ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию по двум адресам — на месте попадания и разрушения частных жилых домов, а также девятиэтажного здания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Украину спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, с которыми накануне уже общался секретарь СНБО Рустем Умеров. Глава государства подчеркнул, что личное ознакомление американских чиновников с ситуацией на местах имеет решающее значение для того, чтобы они смогли проинформировать президента США Дональда Трампа о реальном положении дел.

Во время осмотра последствий российского удара в Дарницком районе Киева 2 июля Зеленский заявил, что Украина будет продолжать отвечать на вражеские атаки до достижения справедливого мира. Президент подчеркнул, что спасти жизни многих людей можно было бы при условии своевременного предоставления партнерами дополнительных систем противовоздушной обороны.

Киев смерть завалы Дарницкий район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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