Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня — атака на столицю

Вибухи вночі в місті. Фото: informator.ua

Вибухи в Києві зараз, 16 грудня, гримлять знову. Звуки чують жителі Подільського району столиці. Таким чином атака на столицю не припиняється. Раніше вже в Києві, а також області, працювали сили ППО.

Про вибухи повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Віталій Кличко заявив, що прогриміли вибухи в Подільському районі столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 00:45. Своєю чергою про роботу ППО також повідомляє очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника ОП Андрія Єрмака

Також Кличко попереджає, що безпілотники наближаються до центру Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 00:50. В деяких областях пролунав відбій небезпеки, однак в деяких центральних, північних та південних областях триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

Нагадаємо, що відбувається атака безпілотників, які сунуть на Київ. Там працює ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів у Києві та області було чути 15 грудня близько 23:40.

Додамо, що повітряна тривога продовжується. Атака безпілотників ворога на низку "червоних" областей триває, так само як і робота ППО по цілях.