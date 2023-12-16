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Атака на Київ — Кличко повідомляє про нові вибухи

16 грудня 2023 00:36
оновлено: 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня — атака на столицю
Вибухи вночі в місті. Фото: informator.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві зараз, 16 грудня, гримлять знову. Звуки чують жителі Подільського району столиці. Таким чином атака на столицю не припиняється. Раніше вже в Києві, а також області, працювали сили ППО.

Про вибухи повідомляє мер Києва Віталій Кличко

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Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня

Віталій Кличко заявив, що прогриміли вибухи в Подільському районі столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 00:45. Своєю чергою про роботу ППО також повідомляє очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника ОП Андрія Єрмака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника ОП Андрія Єрмака

Також Кличко попереджає, що безпілотники наближаються до центру Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 00:50. В деяких областях пролунав відбій небезпеки, однак в деяких центральних, північних та південних областях триває повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

Нагадаємо, що відбувається атака безпілотників, які сунуть на Київ. Там працює ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів у Києві та області було чути 15 грудня близько 23:40. 

Додамо, що повітряна тривога продовжується. Атака безпілотників ворога на низку "червоних" областей триває, так само як і робота ППО по цілях.

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