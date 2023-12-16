Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня — атака на столицю

Атака на Київ — Кличко повідомляє про нові вибухи
Вибухи в Києві зараз, 16 грудня, гримлять знову. Звуки чують жителі Подільського району столиці. Таким чином атака на столицю не припиняється. Раніше вже в Києві, а також області, працювали сили ППО.
Про вибухи повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня
Віталій Кличко заявив, що прогриміли вибухи в Подільському районі столиці.
Оновлено 00:45. Своєю чергою про роботу ППО також повідомляє очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Також Кличко попереджає, що безпілотники наближаються до центру Києва.
Оновлено 00:50. В деяких областях пролунав відбій небезпеки, однак в деяких центральних, північних та південних областях триває повітряна тривога.
Нагадаємо, що відбувається атака безпілотників, які сунуть на Київ. Там працює ППО.
Також ми писали, що звуки вибухів у Києві та області було чути 15 грудня близько 23:40.
Додамо, що повітряна тривога продовжується. Атака безпілотників ворога на низку "червоних" областей триває, так само як і робота ППО по цілях.
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