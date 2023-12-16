Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня — атака на столицю

Атака на Киев - Кличко сообщает о новых взрывах
16 декабря 2023 00:36
обновлено: 00:51
Взрывы ночью в городе. Фото: informator.ua
Взрывы в Киеве сейчас, 16 декабря, гремят снова. Звуки слышат жители Подольского района столицы. Таким образом, атака на столицу не прекращается.
О взрывах сообщает мэр Киева Виталий Кличко .
Читайте также:
Виталий Кличко заявил, что прогремели взрывы в Подольском районе столицы.
Обновлено 00:45. В свою очередь о работе ПВО также сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Также Кличко предупреждает, что беспилотники близятся к центру Киева.
Обновлено 00:50. В некоторых областях раздался отбой опасности, однако в некоторых центральных, северных и южных областях продолжается воздушная тревога.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!