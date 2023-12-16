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Атака на Киев - Кличко сообщает о новых взрывах

16 декабря 2023 00:36
обновлено: 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня — атака на столицю
Взрывы ночью в городе. Фото: informator.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве сейчас, 16 декабря, гремят снова. Звуки слышат жители Подольского района столицы. Таким образом, атака на столицу не прекращается.

О взрывах сообщает мэр Киева Виталий Кличко .

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Виталий Кличко заявил, что прогремели взрывы в Подольском районе столицы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 00:45. В свою очередь о работе ПВО также сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя ОП Андрея Ермака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя ОП Андрея Ермака

Также Кличко предупреждает, что беспилотники близятся к центру Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 00:50. В некоторых областях раздался отбой опасности, однако в некоторых центральных, северных и южных областях продолжается воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 16 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото:alerts.in.ua

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