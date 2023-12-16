Нові вибухи в Києві зараз 16 грудня — атака на столицю

Взрывы ночью в городе. Фото: informator.ua

Взрывы в Киеве сейчас, 16 декабря, гремят снова. Звуки слышат жители Подольского района столицы. Таким образом, атака на столицу не прекращается.

О взрывах сообщает мэр Киева Виталий Кличко .

Читайте также:

Виталий Кличко заявил, что прогремели взрывы в Подольском районе столицы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 00:45. В свою очередь о работе ПВО также сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя ОП Андрея Ермака

Также Кличко предупреждает, что беспилотники близятся к центру Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 00:50. В некоторых областях раздался отбой опасности, однако в некоторых центральных, северных и южных областях продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото:alerts.in.ua

Новость дополняется...