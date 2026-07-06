Атака на Київщину: з Вишневого евакуювали понад 600 людей
Після нічної атаки російських окупантів 6 липня з Вишневого у Київській області евакуювали понад 600 людей. Внаслідок ворожих обстрілів у місті загинули п'ятеро осіб.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Наслідки обстрілів Київської області
У МВС розповіли, що надзвичайники вивели 117 громадян, які під час повітряної тривоги перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору.
"Наразі в лікарнях перебуває 21 постраждала людина. Загинули п'ятеро людей", — йдеться у повідомленні.
Наразі рятувальники Київщини з колегами з інших областей продовжують ліквідацію наслідків атаки РФ.
Як писали Новини.LIVE, у Вишневому найбільш критичні наслідки нічого кобмінового удару РФ. У місті суттєво пошкоджені промисловий об'єкт, складська будівля, гаражі, а також будинки у приватному житловому секторі.
За даними Володимира Зелеснського, цієї ночі противник випустив 68 ракет та 351 ударний дрон. У Києві загинули 12 людей.
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