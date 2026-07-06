Обстріл Київщини 6 липня: троє загиблих та оголошена евакуація населення

Рятувальники гасять пожежі. Фото: ДСНС

Через небезпеку детонації на Київщині 6 липня розпочали термінову евакуацію мирного населення після масованого повітряного удару Росії. Наразі офіційно підтверджено загибель трьох мешканців та поранення ще 14 осіб у Вишневому, а також травмувався неповнолітній хлопець у Бориспільському районі.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані ДСНС Київщини.

У Київській області виникли масштабні пожежі через обстріл 6 липня

На території Київської області зафіксовано масштабні руйнування промислової та цивільної інфраструктури, а також людські жертви внаслідок чергової масованої атаки російських військ. Найбільш критичні наслідки комбінованого обстрілу правоохоронці та екстрені служби зафіксували у місті Вишневе.

Наслідки детонацій у Вишневому. Фото: ДСНС

Зокрема, у Вишневому було підвтерджено загибель трьох цивільних осіб. Окрім того, у Вишневому травми різного ступеня важкості дістали 14 мешканців, серед яких двоє є співробітниками ДСНС.

Рятувальники гасять пожежі в житлових будинках. Фото: ДСНС Київщини

Через ворожі прильоти у місті суттєво пошкоджені промисловий об'єкт, складська будівля, гаражі, а також будинки у приватному житловому секторі. Також через високу загрозу детонації вибухонебезпечних предметів у зоні ураження влада оперативно організувала евакуацію місцевого населення.

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Техніка ДСНС. Фото: ДСНС

Падіння уламків збитих ворожих цілей призвело до пошкоджень і в інших локаціях регіону. Зокрема, у Броварському та Вишгородському районах зафіксовано руйнування господарської споруди та трьох приватних житлових будинків.

Водночас у Бориспільському районі внаслідок падіння уламків зазнав травмувань підліток 2007 року народження.

Загалом в Київській області травмувалося 15 людей. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та в разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не торкатися їх, не переміщувати та не намагатися ліквідувати самостійно. Про всі подібні знахідки необхідно негайно повідомляти екстрені служби за номерами "101" та "102".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський відреагував на масштабну нічну атаку на Київ 6 липня, під час якої ворог застосував 68 ракет та 351 ударний безпілотник. Наразі на місцях влучань триває ліквідація наслідків, а рятувальники продовжують роботу в умовах значних руйнувань.

Водночас у Вишневій громаді на Київщині місцева влада зранку 6 липня звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю через потенційні загрози та наслідки нічного комбінованого обстрілу.

На тлі постійних терористичних ударів по українських містах очільник МЗС Андрій Сибіга оголосив про ініціювання скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Українська сторона вимагає термінової реакції міжнародної спільноти та проявити солідарність в питанні стримування російської агресії, яка продовжує свідомо знищувати цивільну інфраструктуру.