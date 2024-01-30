Вибухи в Білій Церкві зараз 30 січня — атака на Київську область триває

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Білій Церкві Київської області зараз, 30 січня, прогриміли під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це результат роботи сил ППО. Раніше на Київщині теж було чути вибухи — працювала ППО.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Білій Церкві зараз 30 січня

Повідомляється про вибухи в Білій Церкві, що на Київщині. Соцмережі пишуть, що це наслідки збиття ворожих "шахедів" силами ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Украина"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Смолія

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Тим часом повітряна тривога тримається в Київській та Сумській областях. За даними моніторингових каналів, відбувається дорозвідка повітряного простору.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:47. Повітряні сили оголосили відбої загрози ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Київській області лунали вибухи близько 00:35. Ці звуки були результатом роботи сил ППО.

Також ми повідомляли про вибухи в Зміївській громаді Харківської області близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки російської атаки.

Додамо, що в Україні довгий час тривала повітряна тривога. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Попереджали про загрозу ударних БпЛА та застосування авіаційних засобів ураження.