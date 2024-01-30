Взрывы в Белой Церкви сейчас 30 января — атака на Киевскую область продолжается

Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: росСМИ

Взрывы в Белой Церкви в Киевской области сейчас, 30 января, прогремели во время воздушной тревоги. По предварительной информации, это результат работы сил ПВО. Раньше в Киевской области тоже были слышны взрывы — работала ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Белой Церкви сейчас 30 января

Сообщается о взрывах в Белой Церкви Киевской области. Соцсети пишут, что это последствия сбивания вражеских "шахедов" силами ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Тем временем, воздушная тревога держится в Киевской и Сумской областях. По данным мониторинговых каналов, происходит доразведка воздушного пространства.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:47. Воздушные силы объявили об отбоях угрозы ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы около 00:35. Эти звуки являлись результатом работы сил ПВО.

Также мы сообщали о взрывах в Змиевской громаде Харьковской области около полуночи 29 января. Сейчас фиксируют последствия российской атаки.

Добавим, что в Украине долгое время продолжалась воздушная тревога. Опасность охватила Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Предупреждали об угрозе ударных БпЛА и применении авиационных средств поражения.