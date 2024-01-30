Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Атака на Киевскую область продолжается — взрывы раздаются в Белой Церкви arrow

Атака на Киевскую область продолжается — взрывы раздаются в Белой Церкви

30 января 2024 01:42
обновлено: 02:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Белой Церкви сейчас 30 января — атака на Киевскую область продолжается
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Белой Церкви в Киевской области сейчас, 30 января, прогремели во время воздушной тревоги. По предварительной информации, это результат работы сил ПВО. Раньше в Киевской области тоже были слышны взрывы — работала ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Белой Церкви сейчас 30 января

Сообщается о взрывах в Белой Церкви Киевской области. Соцсети пишут, что это последствия сбивания вражеских "шахедов" силами ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Тем временем, воздушная тревога держится в Киевской и Сумской областях. По данным мониторинговых каналов, происходит доразведка воздушного пространства.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:47. Воздушные силы объявили об отбоях угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы около 00:35. Эти звуки являлись результатом работы сил ПВО.

Также мы сообщали о взрывах в Змиевской громаде Харьковской области около полуночи 29 января. Сейчас фиксируют последствия российской атаки.

Добавим, что в Украине долгое время продолжалась воздушная тревога. Опасность охватила Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Предупреждали об угрозе ударных БпЛА и применении авиационных средств поражения.

взрыв
Киевская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
опасность
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме