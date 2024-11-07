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Атака РФ на Київ — є руйнування, пожежі та поранена

7 листопада 2024 07:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Києва 7 листопада — фото наслідків російської атаки
Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 7 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. У чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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За даними влади, у Голосіївському районі зафіксовано пошкодження квартири, також горіли гаражі. 

"Одна людина звернулася за медичною допомогою", — зазначили у КМДА.

7 листопада Київ
БпЛА пошкодили будинок. Фото: Новини.LIVE /  Ігор Кузнєцов

У Печерському районі загорівся ресторан на 33-му поверсі будинку, пожежу погасили.

"Частково було зруйновано будівельні конструкції 34-го технічного поверху", — йдеться у повідомленні.

Атака на Київ
Рятувальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE /  Ігор Кузнєцов

У Солом’янському районі на території підприємства згоріла складська будівля, інформацію про постраждалих уточнюють.

"Також уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється", — додали у держадміністрації.

БПЛА Київ
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE /  Ігор Кузнєцов

У Подільському районі столиці зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого сталось загоряння у житловому будинку.

"Інформація уточнюється", — наголосили у КМДА.

Обстріл Київ
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE /  Ігор Кузнєцов

Крім того, в  Оболонському районі загорівся дах бізнес-центру. 

Загоряння на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв.  Попередньо потерпілих немає", — підсумували у пресслужбі.

Раніше ми повідомляли, що на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.

А російські окупанти перекидають засоби радіоелектронної боротьби з Пітера до кордону з Україною. Мета — посилення захисту від дронів.

Київ вибух обстріли війна в Україні безпілотники КМДА

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