Обстріл Києва 7 листопада — фото наслідків російської атаки

Атака РФ на Київ — є руйнування, пожежі та поранена
У четвер, 7 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. У чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Наслідки атаки на Київ
За даними влади, у Голосіївському районі зафіксовано пошкодження квартири, також горіли гаражі.
"Одна людина звернулася за медичною допомогою", — зазначили у КМДА.
У Печерському районі загорівся ресторан на 33-му поверсі будинку, пожежу погасили.
"Частково було зруйновано будівельні конструкції 34-го технічного поверху", — йдеться у повідомленні.
У Солом’янському районі на території підприємства згоріла складська будівля, інформацію про постраждалих уточнюють.
"Також уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється", — додали у держадміністрації.
У Подільському районі столиці зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого сталось загоряння у житловому будинку.
"Інформація уточнюється", — наголосили у КМДА.
Крім того, в Оболонському районі загорівся дах бізнес-центру.
Загоряння на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає", — підсумували у пресслужбі.
Раніше ми повідомляли, що на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.
А російські окупанти перекидають засоби радіоелектронної боротьби з Пітера до кордону з Україною. Мета — посилення захисту від дронів.
Читайте Новини.LIVE!