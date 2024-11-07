Обстрел Киева 7 ноября — фото последствий российской атаки

Последствия атаки в Киев. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В четверг, 7 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также:

Последствия атаки на Киев

По данным властей, в Голосеевском районе зафиксированы повреждения квартиры, также горели гаражи.

"Один человек обратился за медицинской помощью", — отметили в КГГА.

БпЛА повредили дом. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже дома, пожар был потушен.

"Отчасти были разрушены строительные конструкции 34-го технического этажа", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Соломенском районе на территории предприятия сгорело складское здание, информацию о пострадавших уточняют.

"Также обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется", — добавили в госадминистрации.

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков. В результате чего произошло возгорание в жилом доме.

"Информация уточняется", — подчеркнули в КГГА.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Кроме того, в Оболонском районе загорелась крыша бизнес-центра.

"Возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет", — подытожили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что в окрестностях Чернигова был зафиксирован взрыв российской крылатой ракеты. Пока известно о двух пострадавших.

А российские оккупанты перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы из Питера к границе с Украиной. Цель — усиление защиты от дронов.