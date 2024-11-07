Обстрел Киева 7 ноября — фото последствий российской атаки

Атака РФ на Киев — есть разрушения, пожары и раненый
В четверг, 7 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Последствия атаки на Киев
По данным властей, в Голосеевском районе зафиксированы повреждения квартиры, также горели гаражи.
"Один человек обратился за медицинской помощью", — отметили в КГГА.
В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже дома, пожар был потушен.
"Отчасти были разрушены строительные конструкции 34-го технического этажа", — говорится в сообщении.
В Соломенском районе на территории предприятия сгорело складское здание, информацию о пострадавших уточняют.
"Также обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется", — добавили в госадминистрации.
В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков. В результате чего произошло возгорание в жилом доме.
"Информация уточняется", — подчеркнули в КГГА.
Кроме того, в Оболонском районе загорелась крыша бизнес-центра.
"Возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет", — подытожили в пресс-службе.
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