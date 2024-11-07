Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Атака РФ на Киев — есть разрушения, пожары и раненый arrow

Атака РФ на Киев — есть разрушения, пожары и раненый

7 ноября 2024 07:39
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Киева 7 ноября — фото последствий российской атаки
Последствия атаки в Киев. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 7 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также:

Последствия атаки на Киев

По данным властей, в Голосеевском районе зафиксированы повреждения квартиры, также горели гаражи.

"Один человек обратился за медицинской помощью", — отметили в КГГА.

7 ноября Киев
БпЛА повредили дом. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже дома, пожар был потушен.

"Отчасти были разрушены строительные конструкции 34-го технического этажа", — говорится в сообщении.

Атака на Киев
Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Соломенском районе на территории предприятия сгорело складское здание, информацию о пострадавших уточняют.

"Также обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется", — добавили в госадминистрации.

БПЛА Киев
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков. В результате чего произошло возгорание в жилом доме.

"Информация уточняется", — подчеркнули в КГГА.

Обстрел Киев
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Кроме того, в Оболонском районе загорелась крыша бизнес-центра.

"Возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет",  — подытожили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что в окрестностях Чернигова был зафиксирован взрыв российской крылатой ракеты. Пока известно о двух пострадавших.

А российские оккупанты перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы из Питера к границе с Украиной. Цель — усиление защиты от дронов.

Киев взрыв обстрелы война в Украине беспилотники КГГА

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:23 Ночная атака россиян на Одессу — есть пострадавший, фото

08:08 В Киеве "Шахед" попал возле дома и медицинского центра — фото

08:03 В МВД рассказали о последствиях атаки БпЛА на Киев — фото

08:02 Закарпатец сдавал в соцсетях локации с ТЦК — его судили

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:00 Помощь в 10,8 тыс. грн в ноябре — кто имеет право на выплаты

07:39 Атака РФ на Киев — есть разрушения, пожары и раненый

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

07:30 Оккупантам за ранения будут платить меньше — денег нет

07:22 Жена лидера сборной Украины предстала в красивом образе — фото

08:23 Ночная атака россиян на Одессу — есть пострадавший, фото

08:08 В Киеве "Шахед" попал возле дома и медицинского центра — фото

08:03 В МВД рассказали о последствиях атаки БпЛА на Киев — фото

08:02 Закарпатец сдавал в соцсетях локации с ТЦК — его судили

08:00 Помощь в 10,8 тыс. грн в ноябре — кто имеет право на выплаты

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:39 Атака РФ на Киев — есть разрушения, пожары и раненый

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

07:30 Оккупантам за ранения будут платить меньше — денег нет

07:22 Жена лидера сборной Украины предстала в красивом образе — фото

07:21 Едва не мобилизовали — во Львове ТЦК "ошиблась" с возрастом парня

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд