Обстріл Київської області 8 серпня — виникли пожежі, постраждали 3 жінки

Росіяни в ніч проти 8 серпня атакували дронами Київську область. Під ударом опинився Бучанський район, внаслідок чого зафіксовано пожежі, пошкодження та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Перші наслідки атаки РФ по Київській області в ніч проти 8 серпня

"Під ударом Бучанський район області. На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення не значні", — написав Калашник о 02:19.

Він уточнив, що внаслідок атаки РФ виникли пожежі в приватному секторі. Крім того, зафіксовано пошкоджені будинки.

"На місцях вже працюють всі служби. Більш детальна інформація згодом", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, що близько години тому у Київській області пролунала серія вибухів. Зокрема, сили ППО збивали ворожі безпілотники.

Також ми писали, що менше години тому звуки вибухів лунали в Одесі. На місто теж летіли дрони.