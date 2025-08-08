Обстрел Киевской области 8 августа — возникли пожары, пострадали 3 женщины

Пожар в Киевской области после атаки РФ. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Россияне в ночь на 8 августа атаковали дронами Киевскую область. Под ударом оказался Бучанский район, в результате чего зафиксированы пожары, повреждения и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 8 августа

"Под ударом Бучанский район области. К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", — написал Калашник в 02:19.

Он уточнил, что в результате атаки РФ возникли пожары в частном секторе. Кроме того, зафиксированы поврежденные дома.

"На местах уже работают все службы. Более подробная информация позже", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, что около часа назад в Киевской области прогремела серия взрывов. В частности, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.

Также мы писали, что менее часа назад звуки взрывов раздавались в Одессе. На город тоже летели дроны.