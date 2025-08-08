Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киевщину — возникли пожары и есть пострадавшие

Атака РФ на Киевщину — возникли пожары и есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 02:48
Обстрел Киевской области 8 августа — возникли пожары, пострадали 3 женщины
Пожар в Киевской области после атаки РФ. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Россияне в ночь на 8 августа атаковали дронами Киевскую область. Под ударом оказался Бучанский район, в результате чего зафиксированы пожары, повреждения и есть пострадавшие. 

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 8 августа

"Под ударом Бучанский район области. К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", — написал Калашник в 02:19.

Он уточнил, что в результате атаки РФ возникли пожары в частном секторе. Кроме того, зафиксированы поврежденные дома.

"На местах уже работают все службы. Более подробная информация позже", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, что около часа назад в Киевской области прогремела серия взрывов. В частности, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.

Также мы писали, что менее часа назад звуки взрывов раздавались в Одессе. На город тоже летели дроны.

пожар Киевская область обстрелы дрон Шахид-136 Россия пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации