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Авіакатастрофа у Броварах: Клименко розповів, коли будуть перші результати розслідування

1 березня 2023 18:16
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Авіакатастрофа у Броварах: коли будуть перші результати розслідування
Ігор Клименко
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у Броварах Київської області, в якій загинуло колишнє керівництво відомства. Перші результати розслідування будуть представлені громадськості наприкінці березня – на початку квітня поточного року.

Про це Клименко сказав, відповідаючи на запитання під час інтерв'ю, записаного 21 лютого та показаного в ефірі національного телемарафону у середу, 1 березня.

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Коли чекати результатів розслідування

Глава МВС зазначив, що результати розслідування будуть "за місяць-півтора, десь так".  

"Щойно буде закінчено всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції, з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування у нас у країні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу, і результати", — пояснив міністр. 

Авіакатастрофа у Броварах

18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

Кабінет Міністрів переніс кінцеву дату подання звіту урядовій комісії з розслідування причин авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах із 18 лютого на 31 березня.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, минуло 40 днів від дня трагічної авіакатастрофи, в якій загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його колеги. Ігор Клименко та колектив МВС вшанували пам’ять загиблих в авіатрощі.

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