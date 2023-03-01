Авиакатастрофа в Броварах: когда будут первые результаты расследования

Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, когда будут первые результаты расследования
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал обнародование первых результатов расследования авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где погибло бывшее руководство ведомства. Первые результаты расследования будут представлены общественности в конце марта – начале апреля текущего года.
Об этом Клименко сказал, отвечая на вопросы во время интервью, записанного 21 февраля и показанного в эфире национального телемарафона в среду, 1 марта.
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Когда ждать результатов расследования
Глава МВД отметил, что результаты расследования будут "через месяц-полтора, где-то так".
"Как только будут закончены все экспертизы, которые мы проводили частично с нашими коллегами из Франции, из AirBus, как только будут закончены все расследования у нас в стране, тогда будет общая картина, которую прокуроры и представители ДБР и СБУ, которые также ведут это расследование, смогут донести до широких масс, и результаты" , — пояснил министр.
Авиакатастрофа в Броварах
18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились девять человек, в том числе руководство МВД. В ходе служебных обязанностей погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
В общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Кабинет Министров перенес конечную дату представления отчета правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вертолета в Броварах с 18 февраля на 31 марта.
Напомним, в воскресенье, 26 февраля, прошло 40 дней со дня трагической авиакатастрофы, в которой погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его коллеги. Игорь Клименко и коллектив МВД почтили память погибших в авиакатастрофе.