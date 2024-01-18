Авіакатастрофа у Броварах — у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду

Авіатроща у Броварах. Фото: ДСНС

Сьогодні, 18 січня, роковини смертельної авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло вище керівництво МВС. Правоохоронці закінчили розслідування у листопаді минулого року, а обвинувальний акт щодо справи потрапить до суду у 2024 році.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі Ми Україна.

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Авіакатастрофа у Броварах

"Сподіваюсь, що після того, як завершене досудове розслідування та оголошено п'ятьом працівникам ДСНС підозру у порушенні правил безпеки польотів, а також у службовій недбалості, ми незабаром зрозуміємо, що справа в суді, а за судом — визначити, яке покарання вони мають понести", — сказала вона.

Сап'ян зазначила, що досудове розслідування містить 163 томи і в кожному приблизно 250 сторінок. Тому для того, щоб ознайомитись з усіма матеріалами, потрібно чимало часу.

Раніше ми писали, що відбулося в день авіакатастрофи у Броварах, хто несе покарання за жахливу трагедію та яку пам'ять про себе залишив Денис Монастирський — в матеріалі Новини.LIVE.

Крім того, Новини.LIVE зібрали спогади колег та рідних про Дениса Монастирського до роковин авіакатастрофи у Броварах. Тоді загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ.