Авиакатастрофа в Броварах — в 2024 году обвинительный акт попадет в суд

Авиатроща в Броварах. Фото: ГСЧС

Сегодня, 18 января, годовщина смертельной авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло высшее руководство МВД. Правоохранители закончили расследование в ноябре прошлого года, а обвинительный акт по делу попадет в суд в 2024 году.

Об этом заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире Ми Україна.

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"Надеюсь, что после того, как завершено досудебное расследование и объявлено пяти работникам ГСЧС подозрение в нарушении правил безопасности полетов, а также в служебной халатности, мы скоро поймем, что дело в суде, а за судом — определить, какое наказание у них есть понести", — сказала она.

Сафьян отметила, что досудебное расследование содержит 163 тома и в каждом примерно 250 страниц. Поэтому для того, чтобы ознакомиться со всеми материалами, нужно много времени.

Ранее мы писали, что произошло в день авиакатастрофы в Броварах, кто несет наказание за ужасную трагедию и какую память о себе оставил Денис Монастырский — в материале Новини.LIVE.

Кроме того, Новини.LIVE собрали воспоминания коллег и родных о Денисе Монастырском к годовщине авиакатастрофы в Броварах. Тогда погибло высшее руководство Министерства внутренних дел.