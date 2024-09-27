ДТП у Києві 26 вересня — на дорозі зіткнулися дві автівки

Наслідки ДТП у Києві. Фото: ДСНС

У Києві пізно ввечері 26 вересня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Внаслідок зіткнення, водіїв деблокували рятувальники.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві в п'ятницю, 27 вересня.

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ДТП у Києві 26 вересня

Рятувальники розповіли, що 26 вересня о 23:02 їм надійшло повідомлення про аварію на вулиці Новокостянтинівській у Києві.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС

"Внаслідок зіткнення двох автомобілів Honda та Dacia було заблоковано двох водіїв та пасажира. За допомогою гідравлічного інструменту чоловіків деблокували та передали до карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 26 вересня у Харкові водій збив пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Також ми писали, що нещодавно на Одещині 16-річний підліток на батьковій машині збив 13-річну дівчинку. Він хотів похизуватися перед однолітками і без дозволу взяв авто.