Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Автівки зім'яло — у Києві трапилася страшна ДТП (фото) arrow

Автівки зім'яло — у Києві трапилася страшна ДТП (фото)

27 вересня 2024 14:26
Карина Приходько - Редактор
ДТП у Києві 26 вересня — на дорозі зіткнулися дві автівки
Наслідки ДТП у Києві. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

У Києві пізно ввечері 26 вересня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Внаслідок зіткнення, водіїв деблокували рятувальники.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві в п'ятницю, 27 вересня. 

Читайте також:

ДТП у Києві 26 вересня

Рятувальники розповіли, що 26 вересня о 23:02 їм надійшло повідомлення про аварію на вулиці Новокостянтинівській у Києві. 

ДТП у Києві 26 вересня
Наслідки ДТП у Києві. Фото: ДСНС
null
Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС

"Внаслідок зіткнення двох автомобілів Honda та Dacia було заблоковано двох водіїв та пасажира. За допомогою гідравлічного інструменту чоловіків деблокували та передали до карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. 

Нагадаємо, 26 вересня у Харкові водій збив пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Також ми писали, що нещодавно на Одещині 16-річний підліток на батьковій машині збив 13-річну дівчинку. Він хотів похизуватися перед однолітками і без дозволу взяв авто.

ДТП Київ ДСНС поліція автомобіль водії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:47 В Міноборони анонсували появу трьох видів відстрочок в Резерв+

14:39 Кабмін змінив порядок отримання статусу критичного підприємства та бронювання

14:26 Автівки зім'яло — у Києві трапилася страшна ДТП (фото)

14:26 Скандал в Одесі — поліцейська вилаяла тих, хто робить зауваження через мову

14:25 Ребров викреслив двох зірок із заявки збірної України — про кого йдеться

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

14:22 Біженців у Канаді чекають труднощі — які діють умови та розмір допомоги

14:04 Перехід України на зимовий час — коли востаннє переведуть годинники

14:03 Кому підвищать пенсії у 2025 році — у Мінсоцполітики назвали категорію українців

14:00 У Києві працівник Нацбанку погрожував зброєю військовому — деталі скандалу

13:59 Останні теплі дні перед похолоданням — прогноз погоди у Києві на завтра

14:47 В Міноборони анонсували появу трьох видів відстрочок в Резерв+

14:39 Кабмін змінив порядок отримання статусу критичного підприємства та бронювання

14:26 Автівки зім'яло — у Києві трапилася страшна ДТП (фото)

14:26 Скандал в Одесі — поліцейська вилаяла тих, хто робить зауваження через мову

14:25 Ребров викреслив двох зірок із заявки збірної України — про кого йдеться

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

14:22 Біженців у Канаді чекають труднощі — які діють умови та розмір допомоги

14:04 Перехід України на зимовий час — коли востаннє переведуть годинники

14:03 Кому підвищать пенсії у 2025 році — у Мінсоцполітики назвали категорію українців

14:00 У Києві працівник Нацбанку погрожував зброєю військовому — деталі скандалу

13:59 Останні теплі дні перед похолоданням — прогноз погоди у Києві на завтра

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації