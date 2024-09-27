ДТП у Києві 26 вересня — на дорозі зіткнулися дві автівки

Автівки зім'яло — у Києві трапилася страшна ДТП (фото)
У Києві пізно ввечері 26 вересня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Внаслідок зіткнення, водіїв деблокували рятувальники.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві в п'ятницю, 27 вересня.
ДТП у Києві 26 вересня
Рятувальники розповіли, що 26 вересня о 23:02 їм надійшло повідомлення про аварію на вулиці Новокостянтинівській у Києві.
"Внаслідок зіткнення двох автомобілів Honda та Dacia було заблоковано двох водіїв та пасажира. За допомогою гідравлічного інструменту чоловіків деблокували та передали до карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 26 вересня у Харкові водій збив пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Також ми писали, що нещодавно на Одещині 16-річний підліток на батьковій машині збив 13-річну дівчинку. Він хотів похизуватися перед однолітками і без дозволу взяв авто.
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