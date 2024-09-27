ДТП в Киеве 26 сентября — на дороге столкнулись два автомобиля

Последствия ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве поздно вечером 26 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения, водителей деблокировали спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве в пятницу, 27 сентября.

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Спасатели рассказали, что 26 сентября в 23:02 им поступило сообщение об аварии на улице Новоконстантиновской в Киеве.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС

"В результате столкновения двух автомобилей Honda и Dacia были заблокированы два водителя и пассажир. С помощью гидравлического инструмента мужчин деблокировали и передали в карету скорой помощи", — говорится в сообщении.

Как известно, причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 26 сентября в Харькове водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неотведенном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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