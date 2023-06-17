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Автівку зім'яло, як папір: на Київщині сталася смертельна ДТП

17 червня 2023 20:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині трапилася смертельна ДТП
Поліція на місці подій. Фото: Андрій Нєбитов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Київській області трапилася смертельна ДТП. Є загибла жінка та поранені діти. 

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов

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Деталі смертельної ДТП

Відомо, що ДТП трапилася у Броварському районі біля села Веселинівка. У легковику "Cherry" їхала 34-річна жінка та четверо дітей. 

Повідомляється, що жінка не впоралася з кермуванням, виїхала на узбіччя та зіткнулася з деревом. В результаті аварії, водійка загинула на місці, діти — поранені.  

"Наслідки трагічні — жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

  • Наслідки ДТП. Фото: Андрій Нєбитов\Telegram
  • Наслідки ДТП. Фото: Андрій Нєбитов\Telegram
  • Наслідки ДТП. Фото: Андрій Нєбитов\Telegram
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Нагадаємо, що у четвер, 15 червня, у канадській провінції Манітоба сталась жахлива ДТП. На дорозі зіткнувся автобус із вантажівкою, внаслідок чого загинуло 15 людей, ще 10 отримали тяжкі поранення.

Додамо, що на Київщині біля Броварів сталася смертельна ДТП на трасі "Київ—Чернігів". Автомобіль наїхав на члена  ДФТГ, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

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