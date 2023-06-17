Автомобиль смяло, как бумагу: в Киевской области произошло смертельное ДТП
В Киевской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшая женщина и раненые дети.
Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Детали смертельного ДТП
Известно, что ДТП произошло в Броварском районе возле села Веселиновка. В легковушке "Cherry" ехала 34-летняя женщина и четверо детей.
Сообщается, что женщина не справилась с управлением, выехала на обочину и столкнулась с деревом. В результате аварии водитель погибла на месте, дети — ранены.
"Последствия трагические — женщина погибла, четверо пассажиров 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
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Последствия ДТП. Фото: Андрей Небитов\Telegram
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Последствия ДТП. Фото: Андрей Небитов\Telegram
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Последствия ДТП. Фото: Андрей Небитов\Telegram
Напомним, что в четверг, 15 июня, в канадской провинции Манитоба произошло ужасное ДТП. На дороге столкнулся автобус с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек, еще 10 получили тяжелые ранения.
Добавим, что в Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев—Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТГ, перебегавшего дорогу в неположенном месте.