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Автомобиль смяло, как бумагу: в Киевской области произошло смертельное ДТП

17 июня 2023 20:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области произошло смертельное ДТП
Полиция на месте происшествия. Фото: Андрей Небитов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшая женщина и раненые дети.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Детали смертельного ДТП

Известно, что ДТП произошло в Броварском районе возле села Веселиновка. В легковушке "Cherry" ехала 34-летняя женщина и четверо детей.

Сообщается, что женщина не справилась с управлением, выехала на обочину и столкнулась с деревом. В результате аварии водитель погибла на месте, дети — ранены.

"Последствия трагические — женщина погибла, четверо пассажиров 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

  • Последствия ДТП. Фото: Андрей Небитов\Telegram
  • Последствия ДТП. Фото: Андрей Небитов\Telegram
  • Последствия ДТП. Фото: Андрей Небитов\Telegram
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Напомним, что в четверг, 15 июня, в канадской провинции Манитоба произошло ужасное ДТП. На дороге столкнулся автобус с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек, еще 10 получили тяжелые ранения.

Добавим, что в Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев—Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТГ, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

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