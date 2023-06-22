Ажіотаж в аптеках Києва: люди масово скуповують калій йодид, побоюючись аварії на ЗАЕС

Мережа аптек у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС. Після заяви глави держави, у столичних аптеках розпочався ажіотаж: люди масово скуповують ліки проти радіації.

Новини.LIVE перевірили аптеки та з‘ясували, чи є ці препарати.

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Калій йодид в аптеках

Відтак, у мережі аптек "Лекхім" калію йодиду наразі немає. Цей препарат був у наявності. Однак, на тлі розмов про ядерну загрозу його розібрали.

Загалом, калію йодид буває у продажу і його можна замовити онлайн.

Ціни на калію йодид. Фото: скриншот

Йод у аптеках

Попри те, що калію йодид неможливо придбати у деяких апетках, йод є у наявності. Відомо, що його приблизна вартість становить 40 гривень за 40 мілілітрів.

Водночас в МОЗ стверджують, що йодид калію не здатен захистити людей від радіації. Препарат захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що 22 червня заслухав доповідь української розвідки та Служби безпеки України. Як з'ясувалось, росіяни готують масштабний теракт на Запорізькій атомній станції. Вони все підготували для цього. Він додав, що Україна передає всю наявну інформацію та всі докази нашим партнерам.