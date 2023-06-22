Ажиотаж в аптеках Киева: люди массово скупают йодид калия, опасаясь аварии на ЗАЭС

Сеть аптек в Киеве. Фото: Новости.

Сегодня, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС. После заявления главы государства, в столичных аптеках начался ажиотаж: люди массово скупают лекарства против радиации.

Новини.LIVE проверили аптеки и выяснили, есть ли эти препараты.

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Калий йодид в аптеках

Следовательно, в сети аптек "Лекхим" калия йодида пока нет. Данный препарат был в наличии. Однако на фоне разговоров о ядерной угрозе его разобрали.

В общем, йодид калий бывает в продаже и его можно заказать онлайн.

Цены на йодид калий. Фото: скриншот

Йод в аптеках

Несмотря на то, что калий йодид невозможно приобрести в некоторых апетках, йод имеется в наличии. Известно, что его приблизительная стоимость составляет 40 гривен за 40 миллилитров.

В то же время в Минздраве утверждают, что йодид калия не способен защитить людей от радиации. Препарат защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного иода.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня заслушал доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, россияне готовят масштабный теракт на Запорожской атомной станции. Они все подготовили для этого. Он добавил, что Украина передает всю имеющуюся информацию и доказательства нашим партнерам.