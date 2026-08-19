АЗС у Києві оновили ціни: скільки коштує пальне 19 серпня

Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Києві 19 серпня середня вартість бензину А-95 становить близько 80,14 грн за літр, бензину А-95+ — 83,91 грн, дизельного пального — 92,05 грн, а автогазу — 42,45 грн за літр. Найдешевший А-95 серед великих мереж можна знайти на АЗС "Авантаж 7", а найдорожчий — на OKKO та WOG.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ціни на пальне в Києві 19 серпня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне в Київській області становлять:

А-95+ — 83,91 грн/л;

А-95 — 80,14 грн/л;

А-92 — 74,93 грн/л;

дизельне пальне — 92,05 грн/л;

автомобільний газ — 42,45 грн/л.

Актуальні ціни на АЗС в Києві 12 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Вартість пального на конкретних АЗС може відрізнятися від середньої ціни по регіону.

Скільки коштує бензин на АЗС Києва

Серед великих мереж АЗС ціни на бензин А-95 такі: на OKKO та WOG — 82,90 грн/л, на UPG — 78,90 грн/л, на БРСМ-Нафта — 77,98 грн/л, на AMIC — 78,98 грн/л, на Mango — 79,98 грн/л, а на "Авантаж 7" — 76,94 грн/л.

Вартість бензину на АЗС в Києві 19 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Преміальний бензин А-95+ на OKKO та WOG коштує 85,90 грн/л, на UPG — 80,90 грн/л, а на AMIC — 81,98 грн/л.

Ціни на дизель та автогаз

Дизельне пальне на OKKO та WOG коштує 93,90 грн/л, на UPG — 89,90 грн/л, на БРСМ-Нафта — 89,98 грн/л, а на AMIC і Mango — 90,98 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Києва коштує від 40,45 грн/л на "Авантаж 7" до 44,50 грн/л на WOG. На OKKO ціна становить 43,90 грн/л, на UPG — 42,90 грн/л, а на БРСМ-Нафта — 40,99 грн/л.



Вартість цін на АЗС в Києві станом на 18 серпня. Фото: Мінфін

Загалом по Україні станом на 18 серпня середня ціна А-95 становила 80,16 грн/л, дизельного пального — 92,08 грн/л, а автогазу — 43,67 грн/л.

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