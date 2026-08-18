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Головна Київ Синоптики попередили киян про грозові дощі завтра

Синоптики попередили киян про грозові дощі завтра

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Дата публікації: 18 серпня 2026 19:22
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 19 серпня
Дівчина під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 18 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про опади та грози. Крім того, вночі температура повітря різко знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 18 серпня

Вночі місцями можливий короткочасний дощ та гроза, але вдень без опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні 19 серпня
Погода в Україні 19 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +9...+14 °С, вдень +21...+26 °С;
  • у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що взяв участь у церемонії перепоховання полковника Євгена Коновальця на українській землі.

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Крім того, сьогодні зранку під Верховною Радою відбувся мітинг на підтримку колишнього керівника Міноборони Михайла Федорова. Акція пройшла під час першого після перерви пленарного засідання парламенту. 

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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