Прогноз погоди в Києві та області на завтра 19 серпня

Дівчина під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 18 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про опади та грози. Крім того, вночі температура повітря різко знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 18 серпня

Вночі місцями можливий короткочасний дощ та гроза, але вдень без опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Погода в Україні 19 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +9...+14 °С , вдень +21...+26 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.

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Як писали Новини.LIVE, очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що взяв участь у церемонії перепоховання полковника Євгена Коновальця на українській землі.

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