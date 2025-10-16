Прогноз погоди в Києві та області на завтра 17 жовтня від Укргідрометцентру

"Бабине літо" йде до Києва — прогноз погоди на завтра
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:48
Оновлено: 17:48
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 17 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +14 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 17 жовтня
Протягом доби опадів не прогнозується. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +2...+7 °С;
- у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +12...+14 °С.
Нагадаємо, завтра у Харкові та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Водночас опадів не прогнозується.
Крім того, ми писали, чи варто очікувати на потужні магнітні бурі на Землі у листопаді.
