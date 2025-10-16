Прогноз погоди в Києві та області на завтра 17 жовтня від Укргідрометцентру

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 17 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +14 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 17 жовтня

Протягом доби опадів не прогнозується. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 17 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +2...+7 °С;

у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +12...+14 °С.

Нагадаємо, завтра у Харкові та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Водночас опадів не прогнозується.

Крім того, ми писали, чи варто очікувати на потужні магнітні бурі на Землі у листопаді.