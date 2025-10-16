Відео
Україна
Головна Київ "Бабине літо" йде до Києва — прогноз погоди на завтра

"Бабине літо" йде до Києва — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:48
Оновлено: 17:48
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 17 жовтня від Укргідрометцентру
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 17 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +14 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Києві та області 17 жовтня

Протягом доби опадів не прогнозується. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні 17 жовтня
Погода в Україні 17 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +2...+7 °С;
  • у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +12...+14 °С.

Нагадаємо, завтра у Харкові та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Водночас опадів не прогнозується.

Крім того, ми писали, чи варто очікувати на потужні магнітні бурі на Землі у листопаді.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
