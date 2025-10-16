Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 17 октября от Укргидрометцентра

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 17 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 17 октября

В течение суток осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 17 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +2...+7 °С;

в Киеве ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.

Напомним, завтра в Харькове и области на поверхности почвы ожидаются заморозки. В то же время осадков не прогнозируется.

