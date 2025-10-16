Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 17 октября от Укргидрометцентра

"Бабье лето" идет в Киев — прогноз погоды на завтра
Дата публикации 16 октября 2025 17:48
обновлено: 17:48
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 17 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +14 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 17 октября
В течение суток осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +2...+7 °С;
- в Киеве ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.
