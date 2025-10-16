Видео
"Бабье лето" идет в Киев — прогноз погоды на завтра

Дата публикации 16 октября 2025 17:48
обновлено: 17:48
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 17 октября от Укргидрометцентра
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 17 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 17 октября

В течение суток осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 17 жовтня
Погода в Украине 17 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +2...+7 °С;
  • в Киеве ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.

Напомним, завтра в Харькове и области на поверхности почвы ожидаются заморозки. В то же время осадков не прогнозируется.

Кроме того, мы писали, стоит ли ожидать мощных магнитных бурь на Земле в ноябре.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
