Прогноз погоди в Києві на завтра, 11 жовтня, від Укргідрометцентру

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві та області завтра, 11 жовтня, очікується без опадів. Синоптики розповіли, що пануватиме тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві на 11 жовтня

У столичному регіоні без опадів. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

по області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C;

у Києві вночі +12...+14 °C, вдень близько +20 °C.

Нагадаємо, погода в Україні 11 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Водночас стовпчики термометрів підіймуться до +26 °С.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра місцями погода зіпсується. У деяких областях очікуються похолодання та дощі.