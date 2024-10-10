Прогноз погоди в Києві на завтра, 11 жовтня, від Укргідрометцентру

Бабине літо продовжується — прогноз погоди в Києві на завтра
10 жовтня 2024 18:43
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода в Києві та області завтра, 11 жовтня, очікується без опадів. Синоптики розповіли, що пануватиме тепла погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Києві на 11 жовтня
У столичному регіоні без опадів. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C;
- у Києві вночі +12...+14 °C, вдень близько +20 °C.
Нагадаємо, погода в Україні 11 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Водночас стовпчики термометрів підіймуться до +26 °С.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра місцями погода зіпсується. У деяких областях очікуються похолодання та дощі.
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